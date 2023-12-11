Центробанк может повысить ключевую ставк до 17% в следующем году

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

На последнем заседании совета директоров Центробанка в этом году вновь заявили о повышении ключевой ставки. Такое мнение выразили специалисты в ходе опроса Forbes. Отмечается, что интрига сохраняется только в объёме повышения.

Фото: "Moscow, Neglinnaya 12, Central Bank" by NVO is licensed under CC BY 2.5.

"Риторика Банка России в отношении инфляции в последних опубликованных им материалах стала более оптимистичной, однако и основные проинфляционные факторы сохраняются. В пессимистичном сценарии эксперты допускают повышение ставки до 17%" — пишет агентство.

В публикации также говорится, что Банк России 15 декабря в 2023 году на плановом заседании совета директоров в пятый раз за полгода принял решение о повышении ключевой ставки. На текущий момент она составляет 15%. Отметим, что первые полгода показатель был на уровне 7,5%. В июле стал развиваться цикл ужесточения денежно-кредитной политики. За четыре месяца показатель ставки был повышен в два раза.

Директора Банка России после заседания в октябре ввели ограничения по поводу решений в будущем. Все решения будут приняты с учетом инфляции фактической и предполагаемой, кроме того, внимание обратят на состояние экономики, характер рисков внутренних и внешних.

Аналитики регулятора также дали положительные прогнозы для бизнеса по ослаблению проинфляционных факторов. Речь идёт о замедлении роста экономики РФ в IV квартале, а также о первых итогах работы механизма монетарной политики. Кроме того, эксперты ЦБ указали, что внимание будет обращено на укрепление рубля, постепенное замедление показателя месячной инфляции.

Как пишет Forbes, в Центробанке не ожидается большого снижения темпов повышения цен — оно еще не произошло. Мягкая же политика по распределению бюджета потребует долгого времени.

Как сообщает "Региональная экономика", Центробанк указал на сохранность потребительской активности населения, а также на дефицит кадров. Он показал рост в ряде регионов РФ. Спрос бизнеса займ растёт. Таким образом, пишет Forbes, ставка повышается, а ретейлеры по прежнему переещают свои издержки из-за ослабленного ранее рубля. Российская валюта перекладывалась в итоговые цены для пользователей рынка.

Планируется, что в следующем году инфляция будет снижаться, потому что влияние ослабления рубля близится к завершению, а спрос будет замедлен.

Ранее Центробанк сообщал о том, что кредитование в России может понизиться к концу года. Это связано с ужесточением условий по займу.