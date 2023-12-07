Центробанк: кредитование в России может понизиться к концу года

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок кредитов может снизиться в четвертом квартале 2023 года. Это связано с ужесточением условий по займу. Информацию приводит ТАСС, ссылаясь на данные ЦБ.

Фото: infinica.ru

В Банке России заявили, что на динамику может повлиять несколько факторов, среди которых — ужесточение регулирования по отношению к рискованной ипотеки и потребительских кредитов. Также на охлаждение рынка кредитования может повлиять повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%.

Процентные ставки на некоторые виды займов также могут увеличиться, заявили в ЦБ.

Ранее мы сообщали о том, что российский авторынок сдерживается из-за повышения утильсбора и ставки ЦБ РФ. Как указали аналитики в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре продажи автомобилей 110,7 тысячи штук.