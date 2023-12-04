Без индексации: работающие пенсионеры вновь не получат прибавку к пенсии в 2024 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

1 января 2024 года в России запланировано проведение индексации пенсий. Тем не менее, многие не осведомлены о том, что некоторые получатели могут быть исключены из этого процесса. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов поделился информацией о том, кого это может затронуть.

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По словам специалиста, те, кто продолжает трудиться после перехода на пенсию, вряд ли могут рассчитывать на индексацию выплат. Это объясняется тем, что правительство РФ предусматривает увеличение пенсий только для неработающих пожилых граждан. Тем не менее, у россиян есть определённая возможность: чтобы получить индексацию пенсии, пенсионерам нужно просто уволиться до конца 2023 года.

"Для работающих пенсионеров, не покидающих свою занятость до конца 2023 года, размер пенсии останется неизменным", — пояснил эксперт.