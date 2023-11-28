Аналитики Commerzbank ждут ослабления рубля на 30%

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Рубль ослабнет в 2024 году почти на 30%, прогнозируют аналитики Commerzbank. Об этом в понедельник сообщает ProFinance.ru со ссылкой на материалы Bloombеrg.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

По мнению специалистов, текущий курс российской валюты искусственно завышен под влиянием ограничений на движение капитала. Это делает целковый слишком зависимым от предложения валюты со стороны экспортёров, а следовательно, неустойчивым.

Эксперты ожидают сокращения процифита счёта текущих операций, что неизбежно отразится на курсе рубля. Commerzbank прогнозирует его таким:

USD/RUB EUR/RUB конец I квартала 2024 года 95,0 103,6 конец II квартала 2024 года 105,0 117,6 конец II квартала 2024 года 110,0 121,0 конец IV квартала 2024 года 115,0 125,4

Курс рубля на 2024