Рубль ослабнет в 2024 году почти на 30%, прогнозируют аналитики Commerzbank. Об этом в понедельник сообщает ProFinance.ru со ссылкой на материалы Bloombеrg.
По мнению специалистов, текущий курс российской валюты искусственно завышен под влиянием ограничений на движение капитала. Это делает целковый слишком зависимым от предложения валюты со стороны экспортёров, а следовательно, неустойчивым.
Эксперты ожидают сокращения процифита счёта текущих операций, что неизбежно отразится на курсе рубля. Commerzbank прогнозирует его таким:
|USD/RUB
|EUR/RUB
|конец I квартала 2024 года
|95,0
|103,6
|конец II квартала 2024 года
|105,0
|117,6
|конец II квартала 2024 года
|110,0
|121,0
|конец IV квартала 2024 года
|115,0
|125,4
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