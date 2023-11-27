Центробанк с 2024 года возобновит покупку и продажу валютных средств для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Известно, что регулятор ранее приостановил их в связи с летним ослаблением рубля.
Решение Банка России возобновить валютные операции в текущей ситуации может быть позитивным для рубля, считают в ЦБ.
Точная сумма ежедневого нетто-объема будет объявлена регулятором в конце декабря. Она будет складываться из показателей регулярных покупок-продаж валюты, согласно бюджетному правилу, исходя из доходов нефтегазовой отрасли в текущем месяце, а также из проинвестированных средств из ФНБ.
Напомним, что Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — российский государственный резервный фонд является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу.
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