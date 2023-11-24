В НИУ ВШЭ спрогнозировали инфляцию в 8-12% в этом году

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогноз по уровню инфляции В РФ снизился на 7,5%. Эксперт НИУ ВШЭ, начальник отдела анализа отраслей реального сектора "Центра развития" Владимир Бессонов заявил, что данный прогноз "излишне оптимистичен". По его словам, годовой показатель составит около 8%. На Бессонова ссылается издание "Говорит Москва".

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Эксперт отметил, что инфляция начала ускоряться в июне, и жители страны живут в новой реальности уже ни один месяц. До этого показатель был на аномально низком уровне. Бессонов заявил о 10-12% в годовом выражении, исходя из сложившейся тенденции.

"Кстати, то, что Центробанк среагировал повышением ключевой ставки — это уже есть отражение понимания коллегами из Банка России этой новой реальности", — подчеркнул специалист.

Ранее мы сообщали о том, что топ-менеджер ВТБ допустил увеличение ключевой ставки до 16% в 2023 году.