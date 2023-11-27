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"Газпром" установил новый исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай

1:38
Экономика

"Газпром" установил новый рекорд по поставкам газа в Китай через газопровод "Сила Сибири" , сообщается в отчете холдинга. Предыдущий максимум был достигнут 23 ноября.

"Газпром" установил новый исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай
Фото: Оpenverse by BalkanPhotos is licensed under "Gazprom, Omsk" by BalkanPhotos is licensed under CC BY 2.0.

"25 ноября заказ от китайской стороны на поставку российского газа через газопровод 'Сила Сибири' снова превысил суточные контрактные обязательства. 'Газпром' поставил все запрошенные объемы, установив новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — сообщил представитель "Газпрома".

По словам представителей холдинга, поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Китайской Национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и "Газпромом".

За весь 2022 год Россия поставила в Китай через газопровод "Сила Сибири" 15,5 миллиарда кубических метров газа. Ожидается, что объем поставок газа РФ в Китай в 2023 году через "Силу Сибири" достигнет 22 миллиарда кубических метров. Кроме того, планируется, что к 2025 году газопровод достигнет проектной мощности в 38 миллиардов кубических метров.

В ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 миллиардов кубических метров газа в год (включая поставки по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 миллиардов кубических метров в год, как ранее отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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