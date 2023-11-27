"Газпром" установил новый исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Газпром" установил новый рекорд по поставкам газа в Китай через газопровод "Сила Сибири" , сообщается в отчете холдинга. Предыдущий максимум был достигнут 23 ноября.

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"25 ноября заказ от китайской стороны на поставку российского газа через газопровод 'Сила Сибири' снова превысил суточные контрактные обязательства. 'Газпром' поставил все запрошенные объемы, установив новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", — сообщил представитель "Газпрома".

По словам представителей холдинга, поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Китайской Национальной нефтяной корпорацией (CNPC) и "Газпромом".

За весь 2022 год Россия поставила в Китай через газопровод "Сила Сибири" 15,5 миллиарда кубических метров газа. Ожидается, что объем поставок газа РФ в Китай в 2023 году через "Силу Сибири" достигнет 22 миллиарда кубических метров. Кроме того, планируется, что к 2025 году газопровод достигнет проектной мощности в 38 миллиардов кубических метров.

В ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 миллиардов кубических метров газа в год (включая поставки по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 миллиардов кубических метров в год, как ранее отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер.