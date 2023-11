"Газпром" установил новый исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай

Your browser does not support the audio element.

"Газпром" установил новый рекорд по поставкам газа в Китай через газопровод "Сила Сибири" , сообщается в отчете холдинга. Предыдущий максимум был достигнут 23 ноября.

Фото: Оpenverse by BalkanPhotos is licensed under "Gazprom, Omsk" by BalkanPhotos is licensed under CC BY 2.0.