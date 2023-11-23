В Московской области собран рекордный урожай кормовых культур

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Около 1,8 млн тонн кормовых культур заготовили в Московской области, это рекордное количество за последние 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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"В Подмосковье выращен и заготовлен рекордный урожай кормовых культур за последние 10 лет. Заготовлено 1 млн 800 тыс. тонн грубых и сочных кормов, что на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023–2024 года", — говорится в сообщении.

Как рассказал зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, лидерами по сбору корма стали Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тыс. тонн, что на 10% больше уровня прошлого года.

"Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж — перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма", — добавил он.