Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начать работу на российском рынке ритейла собираются 23 зарубежных бренда, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Причем, европейских и американских в этом списке нет. Большая часть брендов (35%) зарегистрирована в Иране. На втором месте с показателем в 13% находятся китайские ритейлеры.

Далее следуют компании из Республики Беларусь, Казахстана, ОАЭ и Турции. Также в список вошло несколько брендов из Южной Кореи.

Но одно дело, анонсировать выход на бескрайний российский рынок, а другое дело начать реальную работу, считают эксперты компании.

"Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов", — отмечают в NF Group.

Там же отметили, что за весь 2023 год свою деятельность в России начали 19 брендов, хотя изначально выход к российским потребителям анонсировало куда большее число иностранных компаний.

Также есть тренд к сворачиванию бизнеса теми ритейлерами, которые открыли свои магазины в России ранее.

"Большинство турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись", — отметили в консалтинговой компании.

Как бренды возвращаются в Россию?