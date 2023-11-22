Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Кристина Орбакайте анонсировала возвращение в эфир Первого канала
Фадеев: новый успех хита Кати Лель "Мой мармеладный" показал, что в Европе не хотят отмены русской культуры
На свадьбе в Индии произошла массовая драка из-за нехватки десерта
В Госдуме работают над законопроектом, который может защитить доверчивых людей от "магов и чародеев"
Врач назвала причины утренней головной боли
Эпидемиолог рассказал о предотвращении рака с большой летальностью: опасны ожирение и папилломы
ФСБ: "Заминировавший" 800 объектов россиянин отправился в тюрьму на 2,5 года
Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия
Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру

Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды

1:24
Экономика

Начать работу на российском рынке ритейла собираются 23 зарубежных бренда, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.

Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Причем, европейских и американских в этом списке нет. Большая часть брендов (35%) зарегистрирована в Иране. На втором месте с показателем в 13% находятся китайские ритейлеры.

Далее следуют компании из Республики Беларусь, Казахстана, ОАЭ и Турции. Также в список вошло несколько брендов из Южной Кореи.

Но одно дело, анонсировать выход на бескрайний российский рынок, а другое дело начать реальную работу, считают эксперты компании.

"Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов", — отмечают в NF Group.

Там же отметили, что за весь 2023 год свою деятельность в России начали 19 брендов, хотя изначально выход к российским потребителям анонсировало куда большее число иностранных компаний.

Также есть тренд к сворачиванию бизнеса теми ритейлерами, которые открыли свои магазины в России ранее.

"Большинство турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись", — отметили в консалтинговой компании.

Как бренды возвращаются в Россию?
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
Лётчик-предатель Виктор Беленко скончался в США
Лётчик-предатель Виктор Беленко скончался в США
Последние материалы
Запад не готов к миру с Россией на Украине: не подоспели условия
Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок одежды
Депутат Шеремет назвал паникой информационные вбросы Зеленского по миру
Автоэксперт Житнухин перечислил лучшие подержанные кроссоверы до одного млн рублей
Задержанный в Пулково певец Шарлот извинился за то, что сжёг российский паспорт
ОАК: ВКС России получили партии новых истребителей-бомбардировщиков Су-34
Жилищный рынок в России переживает начало замедления
В России опровергли разгоняемый Киевом фейк о мобилизации
Врач Волкова: маргарин, пальмовое масло и растительный жир вредят печени и сосудам
Die Welt*: Зеленский сам сеет зёрна сомнения в возможности победы Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников