Начать работу на российском рынке ритейла собираются 23 зарубежных бренда, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group.
Причем, европейских и американских в этом списке нет. Большая часть брендов (35%) зарегистрирована в Иране. На втором месте с показателем в 13% находятся китайские ритейлеры.
Далее следуют компании из Республики Беларусь, Казахстана, ОАЭ и Турции. Также в список вошло несколько брендов из Южной Кореи.
Но одно дело, анонсировать выход на бескрайний российский рынок, а другое дело начать реальную работу, считают эксперты компании.
"Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов", — отмечают в NF Group.
Там же отметили, что за весь 2023 год свою деятельность в России начали 19 брендов, хотя изначально выход к российским потребителям анонсировало куда большее число иностранных компаний.
Также есть тренд к сворачиванию бизнеса теми ритейлерами, которые открыли свои магазины в России ранее.
"Большинство турецких брендов, вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись", — отметили в консалтинговой компании.
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