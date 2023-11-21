В Дании сомневаются, что смогут досматривать российские танкеры

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Дании заявили, что её возможности для досмотра танкеров, проходящих через территориальные воды, очень ограничены. Об этом сообщило издание TradeWinds со ссылкой на Морское управление Дании.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что в Евросоюзе рассматривают инициативу предоставить Дании право досматривать и даже блокировать российские танкеры с нефтью. Тем самым предполагается усилить контроль за соблюдением санкций.

Проверки Дания сможет проводить в соответствии с законами, которые позволяют государствам проверять суда, представляющие по их мнению угрозу для окружающей среды.

Через Датские проливы проходит вся нефть, которая поставляется Россией по Балтийскому морю. А это, по данным Financial Times, порядка 60 процентов всего объёма морского экспорта российской нефти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, подчеркнул, что все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства в отношении российских танкеров.

Стоит заметить, что ранее представители экспертного сообщества также высказывали сомнения в том, что Дания имеет возможность досматривать российские танкеры.

Кроме того, нет официального подтверждения, что такая возможность вообще рассматривается.