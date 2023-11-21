В Дании заявили, что её возможности для досмотра танкеров, проходящих через территориальные воды, очень ограничены. Об этом сообщило издание TradeWinds со ссылкой на Морское управление Дании.
Ранее британское издание Financial Times сообщило, что в Евросоюзе рассматривают инициативу предоставить Дании право досматривать и даже блокировать российские танкеры с нефтью. Тем самым предполагается усилить контроль за соблюдением санкций.
Проверки Дания сможет проводить в соответствии с законами, которые позволяют государствам проверять суда, представляющие по их мнению угрозу для окружающей среды.
Через Датские проливы проходит вся нефть, которая поставляется Россией по Балтийскому морю. А это, по данным Financial Times, порядка 60 процентов всего объёма морского экспорта российской нефти.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, подчеркнул, что все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства в отношении российских танкеров.
Стоит заметить, что ранее представители экспертного сообщества также высказывали сомнения в том, что Дания имеет возможность досматривать российские танкеры.
Кроме того, нет официального подтверждения, что такая возможность вообще рассматривается.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.