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Антон Куликов

ЕС грозит блокадой экспорта российской нефти на Балтике. Какие есть варианты у России

3:05
Экономика

Евросоюз рассматривает план по блокированию экспорта российской нефти на Балтике. Суть его в том, что Дания будет проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, которые проходят через её территориальные воды.

ЕС грозит блокадой экспорта российской нефти на Балтике. Какие есть варианты у России
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Британское издание Financial Times, которое и сообщило эту новость со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения в Брюсселе, отмечает, что власти Дании будут обращать внимание на танкеры, следующие транзитом через датские проливы без западной страховки.

Действия страны будут осуществляться в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды, отмечает издание.

Через Балтийское море транспортируется порядка 60% от общего объёма российской нефти, поставляемой морским путём. И танкерам необходимо пересечь датские проливы, другого пути здесь просто нет.

Напомним, что согласно введённому западными странами потолку цен на российскую нефть, поставляемую морским путём, её стоимость не должна превышать 60 долларов за баррель. Иначе — санкции, в том числе как раз отказ в страховании танкеров.

Расхожим стало мнение, что потолок цен не работает, российская нефть продаётся дороже. Косвенно это по сути признают и чиновники в США и Евросоюзе, которые ранее заявляли, что работают над ужесточением ограничений. Можно предположить, что ограничение прохода через проливы как раз один из вариантов.

"Если попробовать оценить объёмы нефти, которых может коснуться усиленный контроль, то это порядка 60 миллионов тонн в год. В принципе это не окажет физического воздействия на рынок. За исключением возможных задержек отдельных грузов, вряд ли у той же Дании есть необходимые мощности для проверки всех судов с российской нефтью, проходящих через её воды. Но такая мера может взбодрить рынок и привести к спекулятивному росту цен", — считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он полагает, что такого рода меры будут приняты, "так как новые санкции надо вводить, они должны звучать в меру громко, но в то же время они не должны пугать рынок", сообщает РИА "Новости".

По мнению эксперта, эта ситуация лишний раз напоминает, что России необходим круглогодичный доступ к Северному морскому пути.

Что касается официальной реакции, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может комментировать информацию без ссылки на конкретные источники.

"Но с другой стороны здесь, конечно, следует, наверное, заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства", — заметил Песков.

Стоит заметить, что пока не было официальных комментариев от представителей Евросоюза и Дании по поводу этих планов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы дания евросоюз балтийское море
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