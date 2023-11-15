Как сообщает издание, новые правила будут касаться в первую очередь танкеров, следующих транзитом через проливы Дании без западной страховки.
Отмечается, что Дания будет действовать в соответствии с законами, которые предоставляют государству право проверять те суда, которые, по его мнению, представляют угрозу для окружающей среды.
"Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через её воды", — говорится в публикации.
Ранее The Financial Times писала, что Россия успешно обходит санкции стран «Большой семёрки» в отношении большей части экспорта нефти.
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