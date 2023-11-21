Эксперт Лежава: “Стабильное положение рубля более чем очевидно”

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс российского рубля в последнее время стабилен и не подвержен значительным колебаниям. Об этом свидетельствуют данные экспертов, которые изучают ситуацию на валютном рынке.

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Специалисты отмечают, что стабильное положение курса рубля может быть объяснено несколькими факторами. Во-первых, российская экономика продолжает показывать устойчивый рост, что способствует повышению доверия иностранных инвесторов. Кроме того, цены на нефть — важный фактор для рубля — остаются относительно стабильными, что поддерживает и валюту.

"По-моему, это более чем очевидно. Была дана команда, чтобы было все стабильно, и чтобы он снижался, вот он снижается. Поскольку курс теоретически может быть абсолютно любым, то какой нужен, то таким его и делают” — поделился финансовый аналитик Александр Лежава.

Эксперт также отметил, что в будущем рубль будет оставаться в прежнем диапазоне 90-100, поскольку это устраивает экспортеров. На данный момент курс американской валюты в ходе торгов упал ниже 88 рублей, евро — ниже 96 рублей впервые с 30 июня.