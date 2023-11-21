Эксперт Pravda. ru, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал почему это выгодно для России, особенно в условиях санкций.

"И в условиях санкций, и без санкций всегда работа отечественного бизнеса за рубежом — это показатель востребованности того, что он может делать, и конкурентоспособности. А если это параллельно дает возможность и зарабатывать, то, естественно, это плюс. То есть всегда такие проекты идут в плюс. То есть, условно, когда туда вкладываются деньги, а в ответ страна ничего не получает, то это чисто политическая история, когда на этом можно зарабатывать, а во Вьетнаме, в принципе, на этом есть заработок, то это взаимно интересная экономическая история", — считает специалист.