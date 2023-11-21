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Россия усилит свои позиции по добыче нефти и газа на азиатском рынке

1:17
Экономика » Сырье

Эксперт Pravda. ru, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал почему это выгодно для России, особенно в условиях санкций. 

Россия усилит свои позиции по добыче нефти и газа на азиатском рынке
Фото: "Smoke-from-Deposit-of-Coal_Mining-Pollution__41684" by Public Domain Photos is licensed under CC BY 2.0.

"И в условиях санкций, и без санкций всегда работа отечественного бизнеса за рубежом — это показатель востребованности того, что он может делать, и конкурентоспособности. А если это параллельно дает возможность и зарабатывать, то, естественно, это плюс. То есть всегда такие проекты идут в плюс. То есть, условно, когда туда вкладываются деньги, а в ответ страна ничего не получает, то это чисто политическая история, когда на этом можно зарабатывать, а во Вьетнаме, в принципе, на этом есть заработок, то это взаимно интересная экономическая история", — считает специалист.

Ожидается, что в результате реализации мер взаимной поддержки Россией и Вьетнамом в федеральный бюджет дополнительно поступят больше 65 млрд рублей.

В настоящее время идёт подготовка законопроекта, в рамках которого совместной российско-вьетнамской компании "Русвьетпетро" понизят выплату налога на добычу полезных ископаемых на 202 млрд рублей до 2030 года.

 

 

КАК РАБОТАЮТ НЕФТЯНЫЕ ВЫШКИ В МОРЯХ
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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