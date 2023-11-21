Эксперт Pravda. ru, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин рассказал почему это выгодно для России, особенно в условиях санкций.
"И в условиях санкций, и без санкций всегда работа отечественного бизнеса за рубежом — это показатель востребованности того, что он может делать, и конкурентоспособности. А если это параллельно дает возможность и зарабатывать, то, естественно, это плюс. То есть всегда такие проекты идут в плюс. То есть, условно, когда туда вкладываются деньги, а в ответ страна ничего не получает, то это чисто политическая история, когда на этом можно зарабатывать, а во Вьетнаме, в принципе, на этом есть заработок, то это взаимно интересная экономическая история", — считает специалист.
Ожидается, что в результате реализации мер взаимной поддержки Россией и Вьетнамом в федеральный бюджет дополнительно поступят больше 65 млрд рублей.
В настоящее время идёт подготовка законопроекта, в рамках которого совместной российско-вьетнамской компании "Русвьетпетро" понизят выплату налога на добычу полезных ископаемых на 202 млрд рублей до 2030 года.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.