После резкого падения нефтяных котировок в четверг, 16 ноября, цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась к уровню 60 долларов за баррель. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на агентство Argus Media, показатель соответствует ценовому потолку западных стран.
Агентство сообщает, что поставки из порта Приморска на Балтийском море проходили по цене 62,13 доллара за баррель — это на 4,5 доллара дешевле, чем в предыдущий день. Дисконт сохраняется на уровне 14,67 доллара за баррель, как и неделей ранее.
Bloomberg также пишет, что в последние месяцы потолок цен на нефть перестал работать. Ссылаясь на данные участников рынка, агентство указывает, почти вся нефть, добываемая в РФ, продавалась с повышенным показателем цены.
На фоне этого российский Минфин в ноябре указал, что средняя стоимость Urals с начала года составила 61,84 доллара за баррель.
Ранее мы сообщали о том, что экономический эксперт Андрей Лобода предрёк стоимость барреля Brent к концу года в диапазоне $90-95.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.