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Bloomberg: стоимость российской нефти Urals вернулась к 60 долларам за баррель

1:22
Экономика

После резкого падения нефтяных котировок в четверг, 16 ноября, цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась к уровню 60 долларов за баррель. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на агентство Argus Media, показатель соответствует ценовому потолку западных стран.

Bloomberg: стоимость российской нефти Urals вернулась к 60 долларам за баррель
Фото: openverse by ARLIS Referenc is licensed under CC BY-SA 2.0.

Агентство сообщает, что поставки из порта Приморска на Балтийском море проходили по цене 62,13 доллара за баррель — это на 4,5 доллара дешевле, чем в предыдущий день. Дисконт сохраняется на уровне 14,67 доллара за баррель, как и неделей ранее.

Bloomberg также пишет, что в последние месяцы потолок цен на нефть перестал работать. Ссылаясь на данные участников рынка, агентство указывает, почти вся нефть, добываемая в РФ, продавалась с повышенным показателем цены.

На фоне этого российский Минфин в ноябре указал, что средняя стоимость Urals с начала года составила 61,84 доллара за баррель.

Ранее мы сообщали о том, что экономический эксперт Андрей Лобода предрёк стоимость барреля Brent к концу года в диапазоне $90-95.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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