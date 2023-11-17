Эксперт ВШЭ Солодков дал рекомендации по покупке недвижимости при инфляции в 7%

Показатель годовой инфляции в России превысил 7%. Председатель Центробанк Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что эту цифру нельзя назвать "безобидной". Также глава ЦБ заявила, что регулятор снизит ключевую ставку только после возвращения уровня инфляции к 4%.
Директор банковского института в Высшей школе экономики Василий Солодков в интервью Pravda. Ru дал рекомендации по приобретению недвижимости и по ипотечному займу на текущий период.
"Теоретически если ставка не индексируется, наверное, недвижимость имеет смысл приобретать сейчас. Тем более если вы в ней собираетесь жить. Если вы рассматриваете недвижимость в инвестиционном плане, то здесь вопрос сложнее. Потому что в нормальной экономике при росте ставки Центрального банка стоимость на недвижимость падает по причине того, что кредит становится менее доступным и, соответственно, снижается спрос на эту недвижимость" — рассказал Солодков.
Тем не менее, по словам эксперта, российская экономика в настоящее время далека от стабильного состояния. На показатели инфляции, как утверждает Солодков, в первую очередь влияет участие России в СВО.
Глава Центробанка заявила, что по базовому сценарию в следующем году инфляция будет возвращена к 4%. Только тогда будет возможно снижение ключевой ставки.
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