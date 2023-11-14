Экспорт из России за девять месяцев сократился на 29,4%

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние девять месяцев экспорт из России сократился на 29,4%. Уточняется, что с января по сентябрь 2023 года, относительно периода прошлого года, экспорт товаров уменьшился до $316,9 млрд. Это указано в документе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Фото: 4esnok.by

Помимо этого, в пресс-службе ФТС добавили, что за тот же период вырос импорт из страны. Он увеличился на 18,3%, достигнув $213,3 млрд.

ФТС также публикует данные объёма внешней торговли в январе-сентябре 2023 года. Он числится на уровне $530,2 млрд против $629,2 млрд за аналогичный период прошлого года.

В последний раз ФТС публиковала статистические данные о внешней торговле весной 2023 года. В марте текущего года в ФТС заявили о частичном возобновлении публикации данных, приостановленной в апреле прошлого года.

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