Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских замороженных активов. Однако не факт, что Киев получит эти деньги.
Согласно документу, российские активы поступят "в распоряжение" американского правительства, госсекретаря же наделят правом выделять из них дополнительную помощь киевскому режиму. Средства перейдут в некий "фонд Украины", и по решению президента Штатов будут "переданы" Незалежной.
"Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединённых Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины", — говорится в документе.
Согласно итогам голосования, в комитете поддержали документ 40 конгрессменов, двое проголосовали "против".
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