Комитет конгресса США поддержал передачу Украине активов России, но есть нюанс

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских замороженных активов. Однако не факт, что Киев получит эти деньги.

Фото: primamedia.ru

Согласно документу, российские активы поступят "в распоряжение" американского правительства, госсекретаря же наделят правом выделять из них дополнительную помощь киевскому режиму. Средства перейдут в некий "фонд Украины", и по решению президента Штатов будут "переданы" Незалежной.

"Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединённых Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины", — говорится в документе.

Согласно итогам голосования, в комитете поддержали документ 40 конгрессменов, двое проголосовали "против".

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