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Politico: изъятие активов РФ может навредить Европе

1:21
Мир » Европа

Европейские страны рассказали о рисках использования российских активов для Украины. Как уточняет Politico, в минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу текущего года хочет получить от представителей мирового сообщества план по разблокированию замороженных активов Москвы. По её мнению, деньги можно использовать для восстановления Украины. Однако эксперты уверены, что заключить сделку будет трудно.

Politico: изъятие активов РФ может навредить Европе
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

К настоящему времени большинством российских государственных активов, замороженных странами ЕС, владеет Бельгия. Но власти страны неохотно соглашаются на разморозку российских активов. Кроме того, некоторые европейские правительства в частном порядке обеспокоены рисками для финансовых рынков, которые связаны с этим шагом.

При этом Бельгия и Люксембург хотят получить гарантии того, что им не придется нести все юридические и финансовые риски, связанные с таким беспрецедентным шагом.

В то же время терпение Киева по данному вопросу уже истекает.

"Получение этих замороженных российских активов для восстановления Украины является законным приоритетом для Украины", — отметил Politico министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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