Spiegel: Польша "душит" экономику Украины из-за тлеющего конфликта

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкие компании, которые разместили производство на Украине, сетуют на польских пограничников. Согласно данным, поляки якобы намеренно задерживают экспорт из Незалежной и "душат" экономику страны, заявили аналитики.

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Таким образом Варшава может "мстить" Киеву на фоне тлеющего конфликта между странами.

"Ситуация абсурдна: ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов, — пишут аналитики немецкого журнала Spiegel. — Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт".

По данным издания, поляки специально затягивают с досмотрами грузовых авто, требуют массу документов и "придираются" к любой мелочи. Из-за чего экономика Украины теряет большие деньги.

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