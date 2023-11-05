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Немецкий генерал Ганзер: с темой контрнаступления ВСУ покончено после слов Залужного

0:55
Мир

В Германии многие поразились словам главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, заявил бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

Немецкий генерал Ганзер: с темой контрнаступления ВСУ покончено после слов Залужного
Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его мнению, на этом фоне с темой контрнаступления ВСУ "покончено".

"Да, это тупиковая ситуация, для многих это (оказалось. — Прим. ред.) откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии, — заявил генерал в эфире телеканала Phoenix. — Я думаю, что с темой крупного контрнаступления, особенно на юге, пока покончено".

Как уточнил немецкий военный, вероятно, ВСУ уйдут в глухую оборону, но украинцам всё равно потребуется помощь западных и европейских партнёров.

Ранее Залужный заявил журналу Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, и ВСУ уже не рассчитывают на прорыв.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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