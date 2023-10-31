Компанию Х Илона Маска оценили в 19 млрд долларов

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость компании X (бывший Twitter), которой владеет предприниматель Илон Маск, оценивается в 19 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Fortune.

Фото: Openverse

Как утверждает издание, социальная сеть стоит чуть менее 20 миллиардов. При этом, проводимая капитализация определялась на основе цены одной акции, выделяемой на работника корпорации Х.

Стоимость одной ценной бумаги компании Маска составляет 45 долларов, утверждает Fortune, ссылаясь на собственные источники в Х.

Отмечается, что руководство компании в начале весны 2023 года уже предлагала сотрудникам приобрести акции на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

Ранее Маск не исключил возможность заблокировать Х для европейских пользователей из-за изменений в законе о цифровых услугах.

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