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Компанию Х Илона Маска оценили в 19 млрд долларов

0:57
Экономика

Стоимость компании X (бывший Twitter), которой владеет предприниматель Илон Маск, оценивается в 19 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Fortune.

Компанию Х Илона Маска оценили в 19 млрд долларов
Фото: Openverse

Как утверждает издание, социальная сеть стоит чуть менее 20 миллиардов. При этом, проводимая капитализация определялась на основе цены одной акции, выделяемой на работника корпорации Х.

Стоимость одной ценной бумаги компании Маска составляет 45 долларов, утверждает Fortune, ссылаясь на собственные источники в Х.

Отмечается, что руководство компании в начале весны 2023 года уже предлагала сотрудникам приобрести акции на общую сумму в 20 миллиардов долларов.

Ранее Маск не исключил возможность заблокировать Х для европейских пользователей из-за изменений в законе о цифровых услугах.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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