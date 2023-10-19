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BI: Илон Маск рассматривает возможность заблокировать X в ЕС из-за нового закона

Мир

Илон Маск рассматривает возможность ограничить доступ европейским пользователям своей социальной сети X (ранее известной как Twitter*), сообщает ТАСС со ссылкой на портал Business Insider.

BI: Илон Маск рассматривает возможность заблокировать X в ЕС из-за нового закона
Фото: Openverse

По имеющейся информации, Маск всё больше проявляет недовольство необходимостью соблюдать закон о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в августе. В настоящее время бизнесмен исследует возможности сделать свое приложение недоступным для пользователей в этом регионе.

Несмотря на то, что Маск уже дважды обсуждал с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном меры, которые должна принять социальная сеть X, чтобы соответствовать DSA, миллиардер теряет терпение из-за сложившейся ситуации, как рассказал источник портала.

Ранее Тьерри Бретон объявил о том, что Еврокомиссия начала расследование в отношении X в свете нового закона, утверждая, что в этой социальной сети могла распространяться дезинформация о израильско-палестинском конфликте. Еврокомиссия запросила подробную информацию о мерах, которые платформа принимает для борьбы с вредоносной информацией, как сообщает издание.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

 

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Илон Маск. Спаситель человечества или интриган, мечтающий о власти
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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