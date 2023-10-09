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США угрожают России жёсткими мерами из-за несоблюдения ею потолка цен на нефть

1:53
Экономика

В Вашингтоне собираются принять "жёсткие меры" в отношении России из-за нарушения установленного Группой семи ценового потолка на нефть в размере 60 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal.

США угрожают России жёсткими мерами из-за несоблюдения ею потолка цен на нефть
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Сообщила об этом министр финансов США Джанет Йеллен. По её словам, последние рыночные цены сигнализируют о том, что механизм price cap, возможно, более не работает так, как планировалось изначально.

По словам Йеллен, США очень внимательно следят за выполнением установленных правил. Установленных, отметим, США и их союзниками.

"Мы хотим убедиться, что участники рынка осознают, что мы серьёзно относимся к этому ценовому потолку. Речь идёт о соблюдении действующих ограничений", — заявила Йеллен.

Ожидается, что ограничение цен на нефть и его обеспечение обсудят в ходе переговоров министров финансов Группы семи в Марракеше (Марокко) на этой неделе.

Напомним, ценовой потолок Группа семи, Евросоюз и Австралия ввели в декабре прошлого года. Касается он нефти из России, поставляемой морским путём.

В том случае, если цена выше 60 долларов за баррель, не соблюдающим ограничения грозят санкциями. Например, западным компаниям будет запрещено страховать в таком случае танкеры, которые перевозят российскую нефть.

Отметим, что согласно указу президента России, отечественным компаниям запрещено продавать нефть и нефтепродукты частным и юридическим лицам, которые соблюдают потолок цен на российские энергоресурсы.

И разумеется, наша страна не брала и не будет брать на себя никаких обязательств соблюдать ценовые ограничения Запада, поскольку не считает их законными.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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