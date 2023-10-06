Экономист считает, что закупаться продуктами из-за инфляции не нужно

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Валерий Корнеев считает, что не стоит закупаться продуктами из-за инфляции. Главной причиной роста цен являются изменения валютных курсов и стратегия Центрального банка, который не спешит увеличивать продажу валюты экспортёрами. Это влияет на стоимость импортированных комплектующих. Данный факт, в свою очередь, приводит к повышению розничных цен в магазинах.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Корнеев подчёркивает, что закупка продуктов впрок не имеет смысла с экономической точки зрения. Это мифическая экономия, так как многие продукты не подходят для долгосрочного хранения.

"Тушёнку покупать бессмысленно, потому что ее есть годами невозможно. У нас любят закупать гречку, в которой всегда есть личинки насекомых. Полностью вычистить их невозможно. Через определённое время они неминуемо размножаются", — указал Корнеев в беседе с Телеканалом "360".

Доктор экономических наук Леонид Холод соглашается с тем, что продукты первой необходимости будут первыми, которые подорожают из-за инфляции. Он также отмечает, что помимо валютных курсов и проблем с топливом, санкции и гуманитарные факторы оказывают влияние на инфляцию. Такие продукты, как масло, картофель и хлеб, скорее всего, будут расти в цене быстрее всего, так как они относятся к товарам первой необходимости и пользуются наибольшим спросом.

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