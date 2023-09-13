В Аргентине инфляция достигла в августе максимума с 1991 года

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В августе в Аргентине наблюдался значительный рост цен на 12,4%, что стало самым высоким показателем с 1991 года, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Институтом статистики и переписи населения республики. В отчете подчеркивается, что индекс потребительских цен за август 2023 года увеличился на 12,4%, при этом совокупный рост с начала года составил 80,2%. По сравнению с тем же месяцем предыдущего года цены выросли на ошеломляющие 124,4%.

Фото: openverse

Составители данных отмечают, что наиболее существенный рост цен на продовольствие наблюдался в августе, увеличившись на 15,6%. За ними вплотную последовали медицинские услуги, стоимость которых выросла на 15,3%, и бытовая техника — на 14,1%.

Аргентина уже несколько лет борется с высокими темпами инфляции. В 2022 году инфляция составила 94,8%, в то время как в 2021 году она составила 50,9%, в 2020 году — 36,1%, а в 2019 году — 53,8%. Примечательно, что 13 августа в Аргентине состоялись первичные выборы для определения кандидатов в президенты на выборах, назначенных на 22 октября. После этих праймериз официальный обменный курс аргентинского песо резко упал на 22%. Представители правительства объяснили эту девальвацию давлением со стороны Международного валютного фонда в рамках программы урегулирования долгов южноамериканской нации.

Кроме того, неофициальный обменный курс песо, который существует из-за валютных ограничений в Аргентине, также резко снизился, что еще больше усилило инфляционное давление.

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