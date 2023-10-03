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Финансовый аналитик рассказал о выгодных способах хранения сбережений в валюте

0:45
Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, в какой валюте безопасно хранить сбережения. 

Финансовый аналитик рассказал о выгодных способах хранения сбережений в валюте
Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Экономист отметил, что доллар, который явлется санкционным инструментом Запада, не является предсказуемой валютой по отношению к рублю.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал очередной скачок курса доллара. 

Беляев рассказал, что внимание переключается на КНР, поэтому юань крепнет. Эксперт уверен, что юань является наиболее надежной валютой для безопасного хранения сбережений. 

"Юань — наиболее стабильная и предсказуемая валюта, которая не станет объектом санкций в ближайшее время, — цитирует слова финансового аналитика "Вечерняя Москва". 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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