Финансовый аналитик рассказал о выгодных способах хранения сбережений в валюте

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, в какой валюте безопасно хранить сбережения.

Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Экономист отметил, что доллар, который явлется санкционным инструментом Запада, не является предсказуемой валютой по отношению к рублю.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал очередной скачок курса доллара.

Беляев рассказал, что внимание переключается на КНР, поэтому юань крепнет. Эксперт уверен, что юань является наиболее надежной валютой для безопасного хранения сбережений.

"Юань — наиболее стабильная и предсказуемая валюта, которая не станет объектом санкций в ближайшее время, — цитирует слова финансового аналитика "Вечерняя Москва".

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