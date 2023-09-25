Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков высказался по поводу слов спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая сообщила об "очень печальном" финансовом положении компании, призвав что-то делать с этой проблемой, и побыстрее.
Волков признал, что ситуация в "Почте России" по-прежнему напряжённая, хотя что-то и удалось сделать для её разрешения.
"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения", — сказал Волков, слова которого приводит Газета.Ru.
Волков напомнил, что 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в отдалённых сёлах, выполняя там больше социальные функции, нежели принося прибыль.
При этом Волков напомнил, что "Почта России" нужна жителям многих населённых пунктов, однако компания действительно остро нуждается в "системной поддержке".
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