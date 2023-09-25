В "Почте России" признались в наличии проблем после слов Матвиенко о "финансовой дыре"

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков высказался по поводу слов спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая сообщила об "очень печальном" финансовом положении компании, призвав что-то делать с этой проблемой, и побыстрее.

Фото: Openverse

Волков признал, что ситуация в "Почте России" по-прежнему напряжённая, хотя что-то и удалось сделать для её разрешения.

"В начале года финансовое положение компании было крайне непростым. За полгода нам удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения", — сказал Волков, слова которого приводит Газета.Ru.

Волков напомнил, что 27 тысяч отделений "Почты России" находятся в отдалённых сёлах, выполняя там больше социальные функции, нежели принося прибыль.

При этом Волков напомнил, что "Почта России" нужна жителям многих населённых пунктов, однако компания действительно остро нуждается в "системной поддержке".

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