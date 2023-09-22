Французский оператор получит радиочастоты в России от которых "нельзя отказаться"

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания France Telecom, может получить в России лицензию на использование частот для спутниковой связи. Она будет предоставлена филиалу компании, известному как "Оранж Бизнес Сервисез".

Фото: openverse

Фирма намерена подключить российских клиентов к спутнику Koreasat, который принадлежит Корейской Республике. Это сотрудничество позволит "Оранж" обеспечивать связью суда, находящиеся в Тихом и Индийском океанах.

Согласно мнению экспертов, у отечественных компаний нет аналогичной возможности, пишут "Известия".

Французская компания France Telecom успешно функционирует на российском рынке более двадцати лет и строго соблюдает все регуляторные нормы и требования. Отказ от её услуг может создать серьёзные проблемы для множества российских клиентов.

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