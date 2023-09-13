Доходы России от продажи нефти вернулись на уровни 2022 года. А как же "потолок цен"?

В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до 17,1 млрд долларов, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА). Это самый высокий уровень с октября 2022 года, когда доходы составили 17,3 млрд долларов.

Фото: https://www.kathimerini.gr/

Вот только в то время не действовал так называемый price cap, "потолок цен" на российскую нефть, который был введён странами Запада в декабре прошлого года. Он, напомним, ограничивает стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель (при поставках морским путём).

Позднее был введён "потолок цен" на нефтепродукты, поставляемые из России: на бензин и дизель - не выше ста долларов за баррель, на мазут - не более 45 долларов.

А в феврале этого Евросоюз ввёл эмбарго на поставки нефти из России - за исключением той, что получают несколько восточноевропейских государств по нефтепроводам.

Нефть марки Urals, по подсчетам МЭА, в августе торговалась в районе 70 долларов за баррель. В первую неделю сентября она стоила 75 долларов за баррель.

Также сокращается размер скидки на российскую нефть: в среднем скидка Urals к мировому эталону Brent сейчас составляет около 15 долларов за баррель, а в конце 2022-го и начале 2023 года достигала 30-40 долларов за баррель.

Напомним, ранее Россия и Саудовская Аравия решили продлить сокращение добычи нефти до конца текущего года. В нашей стране ежедневно будет добываться на 300 тысяч баррелей, в Саудовской Аравии - на миллион баррелей.

Официальные лица на Западе уверены, что введенный зимой "потолок цен" на российскую нефть эффективен и работает. Хотя было бы странно ожидать от чиновников в этих странах, что затея с price cap не оправдывает надежд. Очевидно, что они будут настаивать на эффективности этих ограничительных мер и в дальнейшем.

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