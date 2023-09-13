Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в ВС РФ в период мобилизации
Психолог Барышев объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников
Киркоров признался, что благодарен "крысе", которая убедила его сделать пластику
Врач Спирочкина назвала самый опасный вид инфаркта
Два друга-танкиста из Волгоградской области погибли в зоне СВО
Асмолов: Путин поможет КНДР обойти ограничения на запуск спутников
Власти Гатчины сообщили о закрытии школ и детских садов из-за подозрительного мужчины в противогазе
Полковник Хатылев: удар ВСУ по Севастополю показал одну ошибку российской обороны
Модель Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии — фанаты в восторге

Доходы России от продажи нефти вернулись на уровни 2022 года. А как же "потолок цен"?

Экономика

В августе доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8%, до 17,1 млрд долларов, следует из обзора Международного энергетического агентства (МЭА). Это самый высокий уровень с октября 2022 года, когда доходы составили 17,3 млрд долларов.

Доходы России от продажи нефти вернулись на уровни 2022 года. А как же "потолок цен"?
Фото: https://www.kathimerini.gr/

Вот только в то время не действовал так называемый price cap, "потолок цен" на российскую нефть, который был введён странами Запада в декабре прошлого года. Он, напомним, ограничивает стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель (при поставках морским путём). 

Позднее был введён "потолок цен" на нефтепродукты, поставляемые из России: на бензин и дизель - не выше ста долларов за баррель, на мазут - не более 45 долларов.

А в феврале этого Евросоюз ввёл эмбарго на поставки нефти из России - за исключением той, что получают несколько восточноевропейских государств по нефтепроводам.

Нефть марки Urals, по подсчетам МЭА, в августе торговалась в районе 70 долларов за баррель. В первую неделю сентября она стоила 75 долларов за баррель.

Также сокращается размер скидки на российскую нефть: в среднем скидка Urals к мировому эталону Brent сейчас составляет около 15 долларов за баррель, а в конце 2022-го и начале 2023 года достигала 30-40 долларов за баррель.

Напомним, ранее Россия и Саудовская Аравия решили продлить сокращение добычи нефти до конца текущего года. В нашей стране ежедневно будет добываться на 300 тысяч баррелей, в Саудовской Аравии - на миллион баррелей.

Официальные лица на Западе уверены, что введенный зимой "потолок цен" на российскую нефть эффективен и работает. Хотя было бы странно ожидать от  чиновников в этих странах, что затея с price cap не оправдывает надежд. Очевидно, что они будут настаивать на эффективности этих ограничительных мер и в дальнейшем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"

КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Японские врачи предупредили, какие ошибки в питании могут вызвать раннюю смерть от онкологии
Зеленский ставит США перед дилеммой объявлением войны России
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале Сергей Лебедев ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов
Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне "Би-2"
Тело без головы обнаружили в парке Москвы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
Последние материалы
Власти Гатчины сообщили о закрытии школ и детских садов из-за подозрительного мужчины в противогазе
Полковник Хатылев: удар ВСУ по Севастополю показал одну ошибку российской обороны
Модель Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии — фанаты в восторге
Сеймур Херш: работа разведки США может стать причиной войны с Россией, которой "никто не хочет"
Жителей Башкирии напугало видео, в котором медведь поедает человечину
37-летняя Ольга Бузова рассказала о новой привычке, с помощью которой собирается худеть
Умер актёр из "Танго нашего детства" Самвел Саркисян
Airbus A320 благополучно сел в поле под Новосибирском благодаря плохому чернозёму
Татарстан заплатил 2,1 млн рублей за приезд Кустурицы в Казань
Bloomberg: на переговорах с Путиным лидера КНДР сопровождала его могущественная сестра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников