Германия увеличила объем закупок российской нефти в 2023 году в 12 раз. Этот рост был возможен благодаря сотрудничеству с Индией, сообщает немецкий еженедельник Spiegel.
По данным Федерального статистического управления ФРГ, Германия резко нарастила импорт нефтепродуктов, включая газойлей, из Индии. Эти сырьевые материалы используются в производстве дизельного топлива и для отопительных систем.
По мнению аналитиков, Индия получает газойли из сырой нефти, которую она массово импортирует из России.
Издание Spiegel сообщает, что стоимость российской нефти, поставляемой из Индии, выросла с 37 миллионов евро в 2022 году до 451 миллиона евро в 2023 году.
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