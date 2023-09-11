Минпромторг не увидел причин для подорожания алюминиевых банок

3:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Причины увеличения стоимости алюминиевых банок не имеют объективного обоснования, и поэтому Минпромторг внимательно относится к заявлениям группы "Арнест", крупного игрока на рынке, о возможном повышении цен на их продукцию. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов выразил готовность обратить внимание антимонопольных органов на данную ситуацию.

Фото: openverse.org

Компания "Арнест", которая приобрела активы производителя алюминиевых банок Ball Corp., предупредила своих клиентов о предстоящем увеличении цен на свою продукцию. В качестве причин такого решения были названы рост затрат и дорожающий проект строительства нового завода, сообщает dp. ru. Поскольку "Арнест" контролирует около 80% российского рынка алюминиевых банок, власти могут обратиться к Федеральной антимонопольной службе в случае, если ее действия будут считаться несоразмерными, подчеркнул Евтухов.

Кроме того, "Арнест" недавно получила кредит от Фонда развития промышленности в размере примерно 6 миллиардов рублей на расширение производства, включая производство крышек для банок. Ей также обещали, что после запуска новых производственных мощностей и насыщения рынка правительство рассмотрит вопрос о введении импортных таможенных пошлин в поддержку отечественного производителя. Учитывая все эти факторы, государство следит за масштабными проектами компании "Арнест".

Однако любое повышение цен, особенно если оно связано с действиями монополиста на рынке, обязательно будет внимательно изучено Федеральной антимонопольной службой, по мнению Евтухова.

Как было объяснено клиентам "Арнест", для перевода заводов на автономный режим работы требуется локализация информационно-технологической инфраструктуры, что связано с дополнительными расходами. К тому же повышение ключевой процентной ставки привело к удорожанию заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске. Курс доллара и рост цен также оказали негативное воздействие на проект, что привело к необходимости поднять цены на продукцию.

Это повышение может составить около 10%. Участники рынка боятся, что последующее увеличение стоимости напитков, упакованных в алюминиевую тару, может привести к снижению спроса. В Министерстве сельского хозяйства также высказывают опасения относительно влияния роста цен на банки на производителей, особенно учитывая рост затрат в других сферах.

"Арнест" является крупнейшим производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и СНГ. Она выпускает более половины аэрозольной продукции в России и владеет брендами, такими как "Прелесть", "Simphony", "Дивидик", "Garden" и "Москитол". В конце августа компания Heineken объявила о продаже своих российских активов группе "Арнест" за 1 евро.

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