Зафиксировано снижение акций Apple на 3,6% из-за запрета на iPhone в Китае

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции компании Apple рухнули на 3,6% (до $182,9 за штуку) вскоре после того, как СМИ сообщили, что китайские власти запретили государственным служащим использовать iPhone. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным Bloomberg, снижение стоимости акций, зафиксированное 7 сентября 2023 года, стало самым значительным событием в рынке для компании с августа. До этого момента, с начала года акции Apple выросли на 46%.

Курс акций Apple сильно зависит от событий, происходящих в Китае, поскольку этот рынок является для корпорации ключевым. По данным Bloomberg, iPhone постоянно входят в список самых популярных смартфонов как среди обычных пользователей, так и среди госслужащих Китая.

Журналисты считают, что запрет на использование iPhone в государственных организациях Китая не может считаться неожиданным. Секретные службы этой страны давно не одобряют использование иностранной техники своими сотрудниками. Кроме того, Пекин уже не первый год работает над уменьшением зависимости страны от американских технологий.

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