Источник: Запад понимает, что альтернативы зернового коридора без России опасны

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные политики понимают, что все альтернативные решения "уравнения" зерновой сделки без участия России небезопасны, сообщил источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах. По его словам, Анкара продолжает настаивать на возобновлении "традиционного" продовольственного соглашения.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Так, все предложенные зерновые коридоры в обход России сочли рискованными и более затратными.

"Такое понимание есть, особенно в условиях, когда звучат различные заявления о том, что суда, следующие из Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов", — сообщил источник РИА Новости.

В виду подобного развития сценария на Западе усомнились в гарантиях безопасности. Неясно, кто рискнёт страховать подобные суда, и кто будет контролировать.

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