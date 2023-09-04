Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Русскоязычные жители Германии столкнулись с дискриминацией на национальной почве
NYT: отставка Резникова связана с новыми мерами по затягиванию конфликта против России
Голубев: под Ростовом возбудили уголовное дело по инциденту с участников СВО
Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Победительница шоу "Голос" Алиса Кожикина развернула лишь Диму Билана
Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции
Украинский военнопленный: в Киеве опасно ходить в форме ВСУ — "Чтобы бутылкой не огрели"
Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи
Генерал ВКС США: внеземная война окажется более разрушительной, чем "традиционная"

Источник: Запад понимает, что альтернативы зернового коридора без России опасны

0:54
Экономика

Западные политики понимают, что все альтернативные решения "уравнения" зерновой сделки без участия России небезопасны, сообщил источник в турецкой техделегации, участвующей в переговорах. По его словам, Анкара продолжает настаивать на возобновлении "традиционного" продовольственного соглашения.

Источник: Запад понимает, что альтернативы зернового коридора без России опасны
Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Так, все предложенные зерновые коридоры в обход России сочли рискованными и более затратными.

"Такое понимание есть, особенно в условиях, когда звучат различные заявления о том, что суда, следующие из Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов", — сообщил источник РИА Новости.

В виду подобного развития сценария на Западе усомнились в гарантиях безопасности. Неясно, кто рискнёт страховать подобные суда, и кто будет контролировать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов

Хирург Александр Умнов рассказал, что в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается.

Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
Врач-онколог Марк Гадзиян: тревожное ощущение в груди предупреждает о смерти
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
"Не стоит давать советы, о которых тебя не просят": Собчак набросилась на Бородину
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Россиянка, родившая в Аргентине, выпала там из окна при невыясненных обстоятельствах
Российская армия уже видит окресности Купянска
Страшная эпидемия из Польши дошла до Харькова
Страшная эпидемия из Польши дошла до Харькова
Последние материалы
Победительница шоу "Голос" Алиса Кожикина развернула лишь Диму Билана
Генконсульство: трое граждан из РФ пострадали при ДТП в Турции
Украинский военнопленный: в Киеве опасно ходить в форме ВСУ — "Чтобы бутылкой не огрели"
Фармацевт Даджани рассказал о причинах и лечении диареи
Генерал ВКС США: внеземная война окажется более разрушительной, чем "традиционная"
Замгенпрокурора США: Минюст намерен добиться передачи активов РФ Киеву
Associated Press: заявления Запада о провале контрнаступления деморализуют боевиков ВСУ
Константинов связал отставку Резникова с провалом "контрнаступа" ВСУ — берут кого попало
NI: кассетные боеприпасы грозят ВСУ "туманом неизвестности"
На Камчатке мачеха три года избивала пасынка за плохую успеваемость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников