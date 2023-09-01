Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай, но опасаются

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турция и ООН знают о новом проекте зернового коридора через Дунай, который мог бы теоретически заменить Черноморское продовольственное соглашение, но опасаются, заявил источник, участвующий в переговорном процессе.

Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

По его словам, Анкара настаивает на возобновлении зерновой сделки в прежнем формате, который работал до того, как Россия вышла из соглашения.

"Мы проинформированы об этом проекте, об обсуждениях вокруг него. Но мы сразу заявили, что любые альтернативные маршруты рискованны, есть большие опасения, особенно сейчас, когда мы видим эскалацию напряжённости в черноморском регионе", — сообщил источник РИА Новости.

Ранее Вашингтон заявил, что прорабатывает новый маршрут через Дунай для зернового коридора, исключив из него Россию. Диалог ведётся в Молдавией и Румынией. Кроме прочего, США намерены увеличить объём перевозимых грузов, если проект сработает.

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