Политолог Куртов: Москве выгоден демонстрационный визит Эрдогана в Россию

Турция переживает не лучшие времена из-за высокой инфляции в стране, и президенту Реджепу Эрдогану необходимо возобновить "зерновую сделку" любыми способами, заявил в беседе с Pravda.Ru политолог, востоковед Аждар Куртов. По словам эксперта, Москве, в свою очередь, выгодно продемонстрировать приезд турецкого лидера.

Фото: CreativeCommons

Ранее стало известно, что Анкара настаивает на визите российского президента Владимира Путина в Турцию, чтобы обсудить варианты возобновления Черноморской сделки. Однако для России, это не только невыгодно, но и опасно, пояснил политолог.

"Визиты России сейчас в одну из стран НАТО имеют определённый риск, связанный с безопасностью. Поскольку территория Турции находится в Причерноморском регионе, в северной части которого проводятся военные действия. России выгодна демонстрация в публичной сфере того, что её посещает лидер одной из быстрорастущих стран мира", — пояснил Куртов.

Как подчеркнул эксперт, Эрдоган знает условия российской стороны по возобновлению "зерновой сделки", но всё же надеется на встречу с Путины. Москва и Анкара сейчас взаимосвязаны, но в отношениях стран всё же есть "холодок".

"Кроме вопросов зерновой сделки будут обсуждаться какие-то другие проблемы, а они действительно существуют. И не секрет, что Турция поставляет и оружие стране, с которой Россия ведёт военные действия, да и много других проблем в двухсторонних отношениях", — резюмировал политолог.

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