Финансовый советник рассказал о способах грамотного ведения личного бюджета

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый советник Алексей Родин рассказал, как добиться финансовой независимости с помощью грамотных способов ведения семейного бюджета.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Эксперт призвал фиксировать свои расходы с помощью мобильных или банковских приложений, либо на бумаге.

Ранее эксперт по финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как создать финансовую подушку безопасности.

Родин порекомендовал разделить свои расходы по пунктам: питание, транспорт, коммунальные платежи, общепит, необязательные расходы.

"После первого месяца учета расходов подведите итоги: посмотрите, сколько денег вы потратили в целом и на какие категории больше всего", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Финансовый советник объяснил, что начать пересмотр бюджета лучше с самой большой статьи расходов. Он советует понять, что для вас, например, перемещение на такси — роскошь, от которой можно отказаться, или экономия времени, которая помогает увеличить заработки.

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