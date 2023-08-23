Атаки ВСУ подняли цены на страхование танкеров в черном море

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страховые компании повысили "премии за военные риски" на тарифах страхования для танкеров, перевозящих российскую нефть через Черное море. Однако, это увеличение оказалось небольшим — менее четверти доллара за баррель, сообщает EADaily.

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Согласно информации отчета Reuters, страховые компании уведомили владельцев судов, которые работают в портах Черного моря России, о повышении дополнительных платежей, известных как "премии за военные риски". Процент этих премий увеличился с 1% до 1,20-1,25%.

"Это увеличение означает, что каждый рейс будет стоить на $ 200 тыс. за один танкер класса "Суэцмакс" больше, если российскую нефть везут в Индию. Рост премии означает, что общая ее стоимость составит почти $ 1 млн", — сообщает Reuters.

Танкеры "Суэцмакс" могут перевозить от 600 тысяч до 1,2 миллиона баррелей нефти. Следовательно, увеличение премии составляет менее 30 центов за баррель.

Инсайдеры в торговле пояснили, что это повышение в основном затронуло танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. В то же время премия за грузы казахстанского происхождения осталась стабильной на уровне около 1%.

Один из трейдеров заявил Reuters:

"Объемы, поступающие из России, связаны с более высокими рисками, чем у других грузов. Нынешняя ситуация предоставляет страховщикам достаточно оснований для повышения цен для всех, кто работает в портах Черного моря России".

Общий объем поставок сырой нефти из Новороссийска и соседнего казахстанского терминала КТК составляет около 2% от мировых поставок. Экспорт нефтепродуктов через черноморские порты России составляет около 4 миллионов тонн ежегодно.

Как отмечалось ранее, после выхода России из зерновой сделки и в свете нападений киевского режима на российские суда в Черном море, многие танкеры изменили свои маршруты, чтобы избегать этой зоны. Российские порты стремятся перевозить нефть и нефтепродукты через экономическую зону Турции, что требует дополнительных маршрутных маневров. Эксперты считают, что такое поведение Украины может привести к новой волне энергетического кризиса на Западе и подорожанию сырья на мировых рынках до уровня $100 за баррель.

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