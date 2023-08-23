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Атаки ВСУ подняли цены на страхование танкеров в черном море

2:36
Экономика

Страховые компании повысили "премии за военные риски" на тарифах страхования для танкеров, перевозящих российскую нефть через Черное море. Однако, это увеличение оказалось небольшим — менее четверти доллара за баррель, сообщает EADaily.

Атаки ВСУ подняли цены на страхование танкеров в черном море
Фото: by Velopilger is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно информации отчета Reuters, страховые компании уведомили владельцев судов, которые работают в портах Черного моря России, о повышении дополнительных платежей, известных как "премии за военные риски". Процент этих премий увеличился с 1% до 1,20-1,25%.

"Это увеличение означает, что каждый рейс будет стоить на $ 200 тыс. за один танкер класса "Суэцмакс" больше, если российскую нефть везут в Индию. Рост премии означает, что общая ее стоимость составит почти $ 1 млн", — сообщает Reuters.

Танкеры "Суэцмакс" могут перевозить от 600 тысяч до 1,2 миллиона баррелей нефти. Следовательно, увеличение премии составляет менее 30 центов за баррель.

Инсайдеры в торговле пояснили, что это повышение в основном затронуло танкеры, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты. В то же время премия за грузы казахстанского происхождения осталась стабильной на уровне около 1%.

Один из трейдеров заявил Reuters:

"Объемы, поступающие из России, связаны с более высокими рисками, чем у других грузов. Нынешняя ситуация предоставляет страховщикам достаточно оснований для повышения цен для всех, кто работает в портах Черного моря России".

Общий объем поставок сырой нефти из Новороссийска и соседнего казахстанского терминала КТК составляет около 2% от мировых поставок. Экспорт нефтепродуктов через черноморские порты России составляет около 4 миллионов тонн ежегодно.

Как отмечалось ранее, после выхода России из зерновой сделки и в свете нападений киевского режима на российские суда в Черном море, многие танкеры изменили свои маршруты, чтобы избегать этой зоны. Российские порты стремятся перевозить нефть и нефтепродукты через экономическую зону Турции, что требует дополнительных маршрутных маневров. Эксперты считают, что такое поведение Украины может привести к новой волне энергетического кризиса на Западе и подорожанию сырья на мировых рынках до уровня $100 за баррель.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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