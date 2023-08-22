Путин заявил, что экономика стран БРИКС превосходит экономику G7

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) превосходит экономики большой семерки (G7) по паритету покупательной способности. Он сделал это заявление в ходе видеообращения к участникам Делового форума объединения, который проводится в Йоханнесбурге в рамках XV саммита БРИКС, передает агентство ТАСС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Прогноз на 2023 год — 31,5% против 30%", — отметил Путин.

Кроме того, глава России подчеркнул, что доля стран БРИКС в мировом ВВП достигла практически 26%. Общее население этих стран составляет более 3 миллиардов человек.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что БРИКС не стремится противопоставлять себя G7 и G20. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что целью БРИКС не является становление "новым коллективным гегемоном".

По данным газеты Financial Times, одной из ключевых тем саммита БРИКС станет расширение организации, которое будет крупнейшим за последние 10 лет. Представитель делегации Китая сообщил, что в случае успешного принятия новых членов, доля мирового ВВП в распоряжении клуба станет сравнимой по объему с "большой семеркой".

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