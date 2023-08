Путин заявил, что экономика стран БРИКС превосходит экономику G7

Your browser does not support the audio element.

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) превосходит экономики большой семерки (G7) по паритету покупательной способности. Он сделал это заявление в ходе видеообращения к участникам Делового форума объединения, который проводится в Йоханнесбурге в рамках XV саммита БРИКС, передает агентство ТАСС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.