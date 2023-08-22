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Стратег Bloomberg Майк Макглоун высказался о будущем биткоина

2:14
Экономика

Известный стратег Bloomberg и эксперт в области финансов Майк Макглоун внимательно рассмотрел последний обвал цен на биткоин (BTC), который привел к двухмесячному минимуму, сообщает coinspot. io. Его анализ показывает, что данный спад — не случайность, а часть более глубокой динамики.

Стратег Bloomberg Майк Макглоун высказался о будущем биткоина
Фото: "Bitcoin, bitcoin coin, physical bitcoin, bitcoin photo" by antanacoins is licensed under CC BY-SA 2.0.

Макглоун считает, что биткоин до сих пор не достиг тех фундаментальных значений, которые могут поддержать стабильную цену. Это означает, что в ближайшем будущем мы можем ожидать ещё одну сильную коррекцию вниз.

Поднявшись от отметки всего в $100 менее чем за десять лет, BTC достиг пика почти в $70 000. Тем не менее рост его стоимости оказался неоднозначным и напомнил о спекулятивных динамиках.

Текущее снижение стоимости криптовалюты связано с ужесточением политики Федеральной резервной системы. Это демонстрирует, как внешние факторы могут оказать влияние на цену биткоина и других криптовалют.

Можно заметить параллели между движением биткоина за последние десять лет и обстановкой на американском фондовом рынке в период с 1929 по 1930 годы. Эти аналогии поднимают важный вопрос о стабильности криптовалюты. Эксперт высказал предположение о возможности повторения "Великой депрессии", но на этот раз в контексте биткоина. Это вызвано глубокими коррекциями, которые могут произойти в условиях кризиса на рынке цифровых валют.

Перспективы рынка цифровых валют

Сложно предсказать будущее с точностью, но эксперты считают, что рынок цифровых валют уже вступил в фазу кризиса. Ожидается, что последующее падение может быть еще более глубоким, особенно если ФРС примет решение повысить учетную ставку на ближайшем заседании.

Под воздействием риска многие инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в американские государственные облигации, которые обещают доходность в размере 5%. Эта реакция оказывает давление на биткоин и усиливает его нестабильность.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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