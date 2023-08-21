Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя номинальная заработная плата одного сотрудника в Санкт-Петербурге в июне текущего года составила 101 155 рублей в месяц, в сравнении с 93 336 рублями в мае. Это следует из данных, опубликованных Петростатом 21 августа.

Фото: A.Savin

В июне средний уровень заработной платы в Петербурге увеличился на 8,4%, а за последний год — на 13,6%. Однако, учитывая инфляцию, реальная заработная плата выросла на 8% по сравнению с маем и на 9,7% за год.

При рассмотрении данных по разным отраслям видно следующее: в июне средний доход сотрудников добывающей промышленности уменьшился с 232 до 209 тысяч рублей. Снижение также зафиксировано в сфере информационных технологий — с 153 до 149,8 тысяч рублей.

В то же время зарплаты работников банков и страховых компаний выросли с 136 до 162 тысяч рублей в месяц, заработная плата в сфере профессиональной науки и техники увеличилась с 109 до 122 тысяч рублей, в образовательной сфере — с 88 до 129 тысяч рублей, в здравоохранении — с 95 до 100,5 тысяч рублей, а также в культуре, спорте и развлечениях — с 84,8 до 96,6 тысяч рублей.

Традиционно нижний порог средней заработной платы зафиксирован у работников гостиничного и общепитового сектора. В июне в сравнении с маем данный показатель даже снизился с 48,8 до 48,1 тысячи рублей, несмотря на туристический сезон. Однако стоит отметить, что среднемесячная заработная плата в Санкт-Петербурге уже превысила отметку в 100 тысяч рублей. Так, в декабре 2021 года она составила 103,8 тысячи рублей, а в декабре 2022 года — 117,6 тысячи рублей. Однако это влияние премий, которые обычно выплачиваются в последний месяц года.

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