В России к октябрю подорожает алкоголь

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Скоро в России ожидается повышение цен на вина и коньяки. К концу сентября цены на эти алкогольные напитки вырастут на 4-5%.

Фото: by jeffk is licensed under CC BY 2.0.

"В ближайшее время в России планируется повышение цен на вино и коньяк", — информирует Telegram-канал "Baza".

Причины повышения цен не связаны с западными санкциями или другими геополитическими факторами.

Заводы по производству вина и коньяка сталкиваются с увеличением сроков поставки комплектующих и ростом стоимости оборудования, но это не оказывает влияния на их производство. Увеличение стоимости материалов, таких как бумага, пленка, бутылки и другие компоненты, используемые в производственном процессе, приводит к подорожанию алкогольных напитков, как передают из канала Telegram.

Импортеры алкоголя обратились к правительству России из-за возможного увеличения ввозных пошлин на вино. Это повышение пошлин может повлечь за собой рост цен от виноделов и потенциально снижение качества местных вин из-за отсутствия конкуренции. В июле российские магазины уже повысили цены на импортный алкоголь.

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