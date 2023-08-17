Брокер предупредил о скором удорожании ипотеки

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, как повышении ставки ЦБ отразится на ипотечном кредитовании.

Фото: "The snare lights" by the diffraction by dews is licensed under CC BY 2.0.

Ракута объяснил, что новые меры Центробанка РФ приведут к ужесточению кредитно-денежной политики.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, как падение рубля отразится на стоимости авибилетов.

Он отметил, что банки меняют свои ипотечные программы. На выработку новых предложений, по словам эксперта, понадобится около двух недель.

"Ипотечные ставки подбираются к 13 процентам, а усреднённая минимальная ставка — от 12 процентов. Помимо увеличения процентной ставки, растут и ежемесячные платежи", — цитирует слова брокера "Вечерняя Москва".

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