Эксперт по туризму предупредил россиян о резком скачке цен на авиабилеты

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, как падение рубля отразится на стоимости авибилетов.

Фото: Елена Былкина Pravda.Ru

В России в связи с ростом курса доллара ожидается удорожание жилья, авиаперелётов и других услуг и товаров.

Ранее аналитики ВШЭ назвали продукты и товары, которые подорожают из-за ослабления рубля.

Мельник объяснил, что билеты на международные рейсы вырастут в цене уже в ближайшее время.

"Международная система, по которой работает большинство агрегаторов, пересчитывает все действующие цены по средам", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Мельник отметил, что у россиян остаётся совсем немного времени, чтобы купить билет по старой цене.

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