Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, как падение рубля отразится на стоимости авибилетов.
В России в связи с ростом курса доллара ожидается удорожание жилья, авиаперелётов и других услуг и товаров.
Ранее аналитики ВШЭ назвали продукты и товары, которые подорожают из-за ослабления рубля.
Мельник объяснил, что билеты на международные рейсы вырастут в цене уже в ближайшее время.
"Международная система, по которой работает большинство агрегаторов, пересчитывает все действующие цены по средам", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Мельник отметил, что у россиян остаётся совсем немного времени, чтобы купить билет по старой цене.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".