Экономист Церазов рассказал, во что лучше вложиться в период колебания валют

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Константин Церазов рассказал о том, какие варианты инвестирования могут помочь гражданам России сохранить и увеличить свои сбережения на фоне колебаний курса рубля. Он поделился своим мнением с изданием "Газета.RU".

Фото: Katrina.Tuliao. Flickr, CC BY 2.0

Золото традиционно рассматривается как защитное вложение в периоды высокой инфляции и неопределённости. Однако у этого актива есть свой недостаток — он не приносит регулярного дохода, как, например, акции или облигации. Более того, хранение золота также требует определённых затрат.

При наличии высоких процентных ставок золото может демонстрировать слабую динамику роста, по мнению эксперта. Церазов предполагает, что к концу года стоимость золота в долларах вырастет всего на 2,5%. С учетом возможной стабилизации курса рубля, рост стоимости золота в национальной валюте также будет незначительным.

По мнению экономиста, акции могут оказаться более перспективным инструментом для защиты от инфляции.

"На фоне текущей экономической ситуации рекомендуется рассмотреть возможность инвестирования в акции или размещение рублевых депозитов", — подытожил Церазов.

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