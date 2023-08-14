В Индии не очень вежливо объяснили, почему не позвали Зеленского на саммит

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия в этом году возглавляет G20. И соответственно, принимает мероприятия этого объединения. Главным из которых станет саммит лидеров государств "Большой двадцатки", который пройдет в следующем месяце.

Фото: https://www.farodiroma.it/

Так вот, на этот саммит Индия не намерена приглашать Владимира Зеленского. Специальный секретарь индийского председательства в G20 Миктеш Пардеши, сказал, что Украина не значится в списке приглашённых на саммит.

Ему задали вопрос, стоит ли ожидать визита Владимира Зеленского, на что спецпредставитель Индии заявил, что в списке приглашённых значатся девять государств, но Украина в него не входит.

Он уточнил, что в числе приглашенных Бангладеш, Алжир, Египет, Испания, Нидерланды, Оман, Сингапур.

Пардеши также задали вопрос, предпримет ли Индия попытку объединить страны Глобального Юга против России по украинскому конфликту. "G20 — это экономический форум, а не форум для геополитических дискуссий", — ответил он.

Миктеш Пардеши отметил, что на саммите могут обсудить экономические последствия конфликта, но не пути его решения.

Очевидно, западные союзники Украины попытаются включить в итоговое заявление саммита что-то, касающееся осуждения России. И так же очевидно, что в связи с этим общее заявление принято не будет. Так, во всяком случае, происходит на встречах министров в рамках G20.

Ну и ещё один момент — на Западе очень хотели бы, чтобы страны Глобального Юга присоединились к санкциям против нашей страны. До сих пор эти попытки были безуспешны.

Та же Индия, например, весьма успешно развивает экономическое сотрудничество с нашей страны. В частности, в разы увеличив объёмы закупаемых в России энергоресурсов.

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