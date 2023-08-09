Иран нарастит добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к концу сентября

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иран объявил о намерении увеличить добычу нефти до 3,5 млн баррелей в сутки к 22 сентября, что подтвердил Мохсен Ходжасте-Мехр, генеральный директор Иранской национальной нефтяной компании (NIOC). В своем заявлении он изложил план постепенного увеличения, сообщив:

Фото: REX

"На предстоящей неделе добыча нефти Ираном на экспорт увеличится на 150 тысяч баррелей. Ожидается, что к концу сентября текущего года добыча нефти в стране достигнет целевого показателя в 3,5 миллиона баррелей".

В августе 2021 года ежедневная добыча нефти в Исламской Республике составляла 2,2 миллиона баррелей в день, а в мае 2023 года министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что объём добычи нефти превысил 3 миллиона баррелей в сутки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.