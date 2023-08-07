Кричевский: "С России снимут санкции, но вернуться на наш рынок будет дорого"

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнес РФ в перспективе должен ориентироваться на окончание спецоперации и снятие санкций, не боясь обратного притока западных компаний.

Фото: 4esnok.by

Об этом сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский.

"Прекращаются боевые действия, и следом начинают сниматься самые первые санкции. Это будет совсем другая история. Санкции были введены вынужденно, исключительно по политическим основаниям. Ранее был тренд на "зеленую" экономику, а сейчас на то, чтобы сделать Россию изгоем. Видишь, санкции? А они есть", — в интервью телеканалу RTVI сказал аналитик.

Но западный бизнес сможет возвратиться в РФ только за большие деньги, уверен обозреватель.

А те бренды, которые активы в РФ продали с дисконтом с правом обратного выкупа российским эмитентам, не смогут вернуться совсем. Поскольку в начале лета вышло письмо Министерства финансов, что компании, которые заложили опцион обратного выкупа, должны будут заплатить по рыночной стоимости, подытожил Кричевский.

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Кричевский: с России снимут санкции, но вернуться на рынок РФ будет дорого