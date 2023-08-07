Повышение роста цен на индейку на 6,5% назвали минимальным

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Планировавшееся повышение цен на индейку было заметно задержано производителями согласно договоренности с правительством в прошлом году. Однако в текущем году этот процесс стал неизбежным из-за ряда факторов.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Об этом в интервью для Телеканала "360" рассказал Юрий Марков, генеральный директор ассоциации индейководов.

Он подчеркнул, что уровень повышения цен в размере 6,5% является минимальным. Если учесть все издержки, которые несут производители птицы, фактическое повышение цен может составить от 20 до 30%.

Марков подчеркнул, что даже после 30 лет развития российского индейководства, оно остается крайне зависимым от импорта. Более 90% предприятий вынуждены закупать инкубационные яйца за рубежом, оплачивая их в иностранной валюте. Те же, у кого есть свои родительские поголовья, также вынуждены дополнять их за счет импортных особей.

По словам эксперта, в России так и не было разработано ни одного промышленного предприятия, специализирующегося на производстве оборудования для индейководства. Кормушки, поилки и системы вентиляции также импортируются.

Учитывая уход некоторых иностранных производителей с рынка, стоимость импортного оборудования и его компонентов значительно возросла. То же самое относится и к процессу переработки: в России отсутствуют конвейеры и мешалки для фарша, специально разработанные для индейководства.

Марков также подчеркнул, что отрасль столкнулась с угрозой птичьего гриппа, что также повлияло на затраты. Некоторые компании не выдержали таких негативных факторов и обанкротились.

Генеральный директор ассоциации также отметил, что повысились и затраты на кормление. В отличие от цыплят-бройлеров, для выращивания индейки требуется значительно больше времени – до полугода. К тому же необходимо повышать зарплату работникам, так как на рынке наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

С учетом всех этих факторов индейководство стало менее прибыльным, чем прежде. Даже мелкие непредвиденные ситуации, такие как поломки оборудования, аварии или заболевания птиц, могут привести к серьезным убыткам или даже банкротству предприятий, которые часто находятся в долгах.

Марков сообщил, что розничные наценки также влияют на увеличение цен на индейку. Это приводит к тому, что покупатели, увидев рост цен, могут предпочесть другие продукты. Он также прогнозирует дальнейшее повышение цен и возможное уход части участников с рынка. Оборудование продолжит изношиваться, и замена его будет затруднительной. В результате некоторые компании могут оказаться в серьезных финансовых затруднениях или даже обанкротиться.

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