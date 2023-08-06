Экономику России ждут изменения: ЦБ РФ прогнозирует снижение темпов роста

К середине 2023 года российская экономика смогла восстановиться до показателя 2021 года. Темпы роста замедлятся со второго полугодия. Такой прогноз делает Банк России. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Надежда Сарапина.

Фото: 4esnok.by

Валютные ограничения в начале года сдержали инфляцию в 2022 году. Оборонная промышленность и присоединение новых субъектов обеспечили рост ВВП. Как оценивает ситуацию ЦБ, в этом году ожидается увеличение валового внутреннего продукта на 1,5-2,5%.

Наблюдается восстановление внутреннего спроса в стране благодаря налаживанию поставок. Наряду с потреблением выросло розничное и корпоративное кредитование. Благотворное влияние на отечественную экономику оказывают влияние реализация госпроектов и оптовые продажи.

Однако в Центробанке предупреждают, что прогресс скоро замедлится.

"Постоянный рост госрасходов ещё больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля", — считает финансовый эксперт Андрей Верников.

Повышение внутреннего спроса привело к увеличению потребности в импорте. Экспорт сократился, рубль подешевел. Быстро решить данный вопрос не получится. Пока всего десять процентов компаний готовы перейти на отечественные комплектующие. Две трети могут сделать это только частично.

Центральный банк сдерживает рост цен корректировкой ключевой ставки. Дополнительно планируется ужесточить правила выдачи кредитов для снижения нагрузки на бюджет. Россиян будут стимулируют копить.

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Почему экономика РФ показывает рост?